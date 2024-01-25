Міністр оборони США оголосив вивід американських військ з Іраку

Американські рейнджери на тренуванні в Іраку. Фото: агенція Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 25 січня, оголосив, що контингент американських збройних сил буде виведено з Іраку. За його словами, найближчими днями США та Ірак розпочнуть спільні перемовини для забезпечення безпеки в регіоні Близького Сходу.

Про це він написав у Twitter.

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"Найближчими днями США та Ірак розпочнуть засідання робочої групи Вищої військової комісії США та Іраку, спираючись на Спільний американо-іракський діалог зі співробітництва в галузі безпеки, та відображаючи нашу відданість поглибленню співробітництва в галузі безпеки для просування стабільності в Іраку та регіоні", — пише в повідомленні Остін.

Допис Остіна. Джерело: Twitter

Слова політика підтвердили й в Міністерстві оборони США. Там заявили, що робочі зустрічі розпочнуться на початку серпня цього року у Вашингтоні. Ключові питання, які розглядатимуться на засіданні — утворення військової коаліції між Іраком та США, спрямованої проти агресії ІДІЛ в Іраку та Сирії, та встановлення ймовірного факту підтримки бойовиків сирійським урядом Башара Асада. Програма переговорів між Іраком та США отримала назву D-ISIS. В Пентагоні наголошують, що ця програма спрямована на остаточну ліквідацію ІДІЛ, аби терористичний рух не зміг відродитися, як стало після операції РФ у Сирії.

"Сполучені Штати залишаються відданими безпечному, стабільному та суверенному Іраку. Початок цього процесу відображає розвиток двосторонніх відносин США та Іраку згідно зі Стратегічною рамковою угодою та підкреслює наше зобов’язання поглибити співпрацю у сфері безпеки для сприяння стабільності в Іраку та регіоні", — додали у пресслужбі Пентагона.

Нагадаємо, що США, Єгипет та Катар просувають свій план завершення війни в Газі. Вони підштовхують Ізраїль та ХАМАС до поетапного дипломатичного процесу, який розпочнеться зі звільнення заручників.

Водночас американський винищувач нещодавно збив крилату ракету, випущену з районів єменських хуситів в бік есмінця ВМС США "Лабун". В результаті атаки військовослужбовці не постраждали.