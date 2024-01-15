США збили у Червоному морі ракету, запущену хуситами по есмінцю

Американський есмінець USS Laboon. Фото: US Navy

Американський винищувач 14 січня збив крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік есмінця ВМС США USS Laboon. В результаті атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Читайте також:

Атака хуситів на американський військовий корабель

Есмінець USS Laboon (DDG 58) працював у південній частині Червоного моря, коли по ньому з підтримуваних Іраном районів бойовиків-хуситів у Ємені була випущена протикорабельна крилата ракета.



Американські військові збили ворожу ракету вдень 14 січня в районі узбережжя Худейди. В CENTCOM зазначили, що постраждалих та руйнувань немає.



Як відомо, останні півтора місяця підтримувані Іраном хусити здійснюють атаки на торговельні судна на півдні Червоного моря. Для цього вони використовують протикорабельні ракети та безпілотники. Таким чином хусити демонструють підтримку палестинського угруповання ХАМАС.



Дії хуситів загрожують світовій торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі. США і Велика Британія 12 січня вперше завдали ударів по об'єктах у Ємені, які пов'язані із бойовиками-хуситами.



Днями США завдали нового удару по цілях у Ємені. Американські військові знищили черговий об'єкт, що становив загрозу судноплавству в Червоному морі.