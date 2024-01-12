Чому США і Британія атакували хуситів у Ємені — причини

Удар по хуситах в Ємені. Фото: скриншот з відео

Авіація та бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британії атакували хуситів в Ємені вночі 12 січня. Ударів зазнали військові об'єкти угруповання хуситів.

Про деталі конфлікту — у матеріалі Новини.LIVE.

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Атаки цивільних суден хуситами

Відомо, що останні півтора місяця ісламське повстанське воєнізоване угруповання хуситів за підтримки Ірану полюють на торговельні судна на півдні Червоного морі. Для цього вони використовують протикорабельні ракети та безпілотники.

Таким чином вони фактично заблокували морську торгівлю, пояснюючи це тим, що кораблі нібито прямували до Ізраїлю.

Також хусити використовували балістичні ракети середньої дальності для атаки по Ейлату на півдні Ізраїлю

Раніше, у листопаді 2023 року хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader та змусили його причалити в єменському порту, що спричинило міжнародний резонанс.

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Les Houthis publient une video de l'attaque en mer Rouge du Galaxy Leader, qui appartient à l'homme d'affaires israélien Abraham Rami Ungar



Yémen' Houthis published a video of the heliborn assault on Galaxy Leader ship in the south of the Red Sea. pic.twitter.com/305AGTT71v — Harry Boone (@Harry_Boone) November 20, 2023

Крім того, бойовики продовжували загрожувати торговельним суднам, а також цілеспрямовано обстріляли 9 січня Diamond і кораблі ВМС США.

Удари по хуситах 11 січня

Так, 11 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по Ємену. За даними представників хуситів, нічні авіаудари вразили кілька об'єктів, включно з аеропортами.

Серед вражених об'єктів:

військова база Кахлан у провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємена;

аеродром міста Аббс.

Чому Британія та США вдарили по хуситах в Ємені

У Британії наголосили, що саме ці об'єкти хусити використовували для запуску безпілотників та ракет.

А військово-повітряні сили США заявили, що під час операції проти єменських хуситів ударів зазнали понад 60 цілей на 16 об'єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.

Для здійснення атак були використані чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4, що несли керовані бомби Paveway IV, за підтримки літака-заправника Voyager.

Також до операції був залучений британський есмінець разом з американськими та французькими військовими кораблями.

Попередні дані щодо ударів свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана.

Задля зменшення ризиків для цивільного населення авіаудари завдавали вночі.

Роль Росії у конфлікті

Росія, яка є союзником Ірану, вже запросила термінове засідання Радбезу ООН для обговорення удару на 12 січня. Там заявили, що удари США по Ємену — це "черговий приклад зневажання англосаксами резолюцій РБ ООН та повна зневага до міжнародного права".

Нагадаємо, що створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів коаліція країн відреагувала на нічні удари. У спільній заяві вони назвали це законною самообороною.

Крім того, президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.