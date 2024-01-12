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Ситуація в Ємені — прем’єр Британії підтвердив авіаудари

12 січня 2024 04:10
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Війна в Ємені — прем’єр Британії підтвердив авіаудари
Ріші Сунак. Фото: АР
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Військово-повітряні сили Великої Британії спільно зі США за підтримки Нідерландів, Канади та Бахрейну завдали точкових ударів по військових об'єктах, які використовуються повстанцями-хуситами у Ємені.

Про це йдеться у заяві глави британського уряду Ріші Сунака.

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"Королівські військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені", — йдеться у заяві.

Також зазначаєється, що протягом останніх місяців бойовики-хусити "скоїли низку небезпечних та дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, загрожуючи британським та іншим кораблям, що спричинило серйозні перебої на життєво важливому торговельному маршруті та зростання цін на сировинні товари".

Сунак підкреслив, що попри неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжують чинити напади в Червоному морі, в тому числі проти військових кораблів Великої Британії та США.

"З цим не можна миритися. Сполучене Королівство завжди буде відстоювати свободу судноплавства і вільний потік торгівлі. Тому ми вжили обмежених, необхідних і пропорційних заходів самооборони разом зі Сполученими Штатами за неоперативної підтримки Нідерландів, Канади і Бахрейну проти цілей, пов'язаних з цими атаками, з метою послаблення військового потенціалу хуситів та захисту глобального судноплавства", — йдеться у заяві.

Тим часом, британський військово-морський флот продовжує патрулювати Червоне море в рамках багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів.

Нагадаємо, вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.

Також відомо, що президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Великобританія
війна
Ріші Сунак

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