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Ситуация в Йемене — премьер Британии подтвердил авиаудары

12 января 2024 04:10
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Війна в Ємені — прем’єр Британії підтвердив авіаудари
Риши Сунак. Фото: АР
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Военно-воздушные силы Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.

Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Риши Сунака.

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"Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в течение последних месяцев боевики-хуситы "совершили ряд опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим кораблям, что повлекло за собой серьезные перебои на жизненно важном торговом маршруте и рост цен на сырьевые товары".

Сунак подчеркнул, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжают совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США.

"С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли. Поэтому мы приняли ограниченные, необходимые и пропорциональные меры самообороны вместе с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками, с целью ослабления военного потенциала хуситов и защиты глобального судоходства", — говорится в заявлении.

Тем временем британский военно-морской флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов.

Напомним, ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

Великобритания
война
Риши Сунак

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