Війна в Ємені — прем’єр Британії підтвердив авіаудари

Ситуация в Йемене — премьер Британии подтвердил авиаудары
Военно-воздушные силы Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.
Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Риши Сунака.
Что сказал Сунак об ударах в Йемене
"Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что в течение последних месяцев боевики-хуситы "совершили ряд опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим кораблям, что повлекло за собой серьезные перебои на жизненно важном торговом маршруте и рост цен на сырьевые товары".
Сунак подчеркнул, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжают совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США.
"С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли. Поэтому мы приняли ограниченные, необходимые и пропорциональные меры самообороны вместе с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками, с целью ослабления военного потенциала хуситов и защиты глобального судоходства", — говорится в заявлении.
Тем временем британский военно-морской флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов.
Напомним, ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.
Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.
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