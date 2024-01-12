Війна в Ємені — прем’єр Британії підтвердив авіаудари

Риши Сунак. Фото: АР

Военно-воздушные силы Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.

Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Риши Сунака.

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"Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в течение последних месяцев боевики-хуситы "совершили ряд опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим кораблям, что повлекло за собой серьезные перебои на жизненно важном торговом маршруте и рост цен на сырьевые товары".

Сунак подчеркнул, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжают совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США.

"С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли. Поэтому мы приняли ограниченные, необходимые и пропорциональные меры самообороны вместе с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками, с целью ослабления военного потенциала хуситов и защиты глобального судоходства", — говорится в заявлении.