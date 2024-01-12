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США і Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені

12 січня 2024 03:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Війна в Ємені - що відомо - війна
США і Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на американських посадовців.

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Зазначається, що це перші удари по хуситах, відколи ті  почали атакувати цивільні судна в Червоному морі наприкінці минулого року.

Підтримувані Іраном хусити, які контролюють більшу частину Ємену, загрожують безпеці судноплавних шляхів у Червоному морі, демонструючи таким чином підтримку палестинського угруповання ХАМАС. Їхні напади завдають збитків міжнародній торгівлі на ключовому маршруті між Європою й Азією, на який традиційно припадало близько 15% світового судноплавства.

У четвер лідер хуситів заявив, що будь-яка атака США на угруповання не залишиться без відповіді.

До цього терористи погрожували, що атакуватимуть кораблі, пов'язані з Ізраїлем. Однак, чимало суден, що зазнали нападів, не мають жодного відношення до цієї країни.

Військові США заявили в четвер, що хусити випустили протикорабельну балістичну ракету в Аденській затоці. Це стало вже 27-м подібним актом агресії бойовиків з 19 листопада.

Нагадаємо, на півночі Ємену, яким править шиїтський рух "Ансар Алла", розпочалася загальна мобілізація для участі бойовиків на боці палестинського опору в секторі Гази

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