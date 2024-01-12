Війна в Ємені - що відомо - війна

США і Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені

Ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на американских чиновников.

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Отмечается, что это первые удары по хуситам, когда те начали атаковать гражданские суда в Красном море в конце прошлого года.

Поддерживаемые Ираном хуситы, контролирующие большую часть Йемена, угрожают безопасности судоходных путей в Красном море, демонстрируя таким образом поддержку палестинской группировки ХАМАС. Их нападения наносят ущерб международной торговле на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который традиционно приходилось около 15% мирового судоходства.

В четверг лидер хуситов заявил, что любая атака США на группировку не останется без ответа.

До этого террористы угрожали атаковать корабли, связанные с Израилем. Однако, многие подвергшиеся нападениям судов не имеют никакого отношения к этой стране.

Военные США заявили в четверг, что хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в Аденском заливе. Это стало уже 27-м подобным актом агрессии боевиков с 19 ноября.

Напомним, на севере Йемена, которым правит шиитское движение "Ансар Алла", началась всеобщая мобилизация для участия боевиков на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа. Пока десятки тысяч молодых людей уже пришли как добровольцы.