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Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені

12 січня 2024 04:04
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені
Джо Байден. Фото: Білий дім
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

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"Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом із Сполученим Королівством та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусіти, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одній із найважливіших водних артерій світу", — заявив Байден.

За словами президента США, ці удари — пряма відповідь на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.

Нагадаємо, вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.

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