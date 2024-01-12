Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені
Президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
Що сказав про Ємен Байден
"Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом із Сполученим Королівством та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусіти, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одній із найважливіших водних артерій світу", — заявив Байден.
За словами президента США, ці удари — пряма відповідь на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.
Нагадаємо, вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.
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