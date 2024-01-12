Джо Байден. Фото: Білий дім

Президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Читайте також:

Що сказав про Ємен Байден

"Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом із Сполученим Королівством та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусіти, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одній із найважливіших водних артерій світу", — заявив Байден.

За словами президента США, ці удари — пряма відповідь на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.

Нагадаємо, вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.