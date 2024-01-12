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Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене

12 января 2024 04:04
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене
Джо Байден. Фото: Белый дом
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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"Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одной из важнейших водных артерий мира", — заявил Байден.

По словам президента США, эти удары — прямой ответ на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.

Напомним, ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

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