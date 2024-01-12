Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене
Президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Что сказал о Йемене Байдене
"Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одной из важнейших водных артерий мира", — заявил Байден.
По словам президента США, эти удары — прямой ответ на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.
Напомним, ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.
Читайте Новини.LIVE!