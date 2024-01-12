Понад 10 країн заявили, що удари по хуситах у Ємені є законною самообороною

Літак, що завдавав ударів по Ємені. Фото: Міноборони Британії

Створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів коаліція країн відреагувала на нічні удари. У спільній заяві вони назвали це законною самообороною.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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"У відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, в тому числі комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великої Британії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН, по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що метою цих ударів є підрив та послаблення можливостей хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі.

"Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів", — наголосили в заяві.

Водночас країни "закликали до негайного припинення незаконних нападів і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони і надалі загрожуватимуть життю людей, світовій економіці та вільному руху товарів на критично важливих водних артеріях регіону".

Нагадаємо, що у Британії наголосили, що завдали ударів по двох військових об'єктах, які хусити використовують для запуску безпілотників.

Для здійснення атак були використані чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4, що несли керовані бомби Paveway IV, за підтримки літака-заправника Voyager.

Крім того, президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.