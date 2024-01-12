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Более 10 стран заявили, что удары по хуситам в Йемене являются законной самообороной

12 января 2024 08:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Более 10 стран заявили, что удары по хуситам в Йемене являются законной самообороной
Самолет, наносивший удары по Йемене. Фото: Минобороны Британии.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов коалиция стран отреагировала на ночные удары. В совместном заявлении они назвали это законной самообороной.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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"В ответ на продолжение незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов на суда, в том числе комерционные, которые следуют через Красное море, вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли общие удары в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно Уставу ООН, по ряду объектов в контролируемых хуситами районах Йемена", — говорится в сообщении.

Там отметили, что целью этих ударов является подрыв и ослабление возможностей хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей мира.

"Сегодняшняя акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений", — подчеркнули в заявлении.

В то же время страны "призвали к немедленному прекращению незаконных нападений и предупредили, что злоумышленники будут привлечены к ответственности, если они и дальше будут угрожать жизни людей, мировой экономике и свободному движению товаров на критически важных водных артериях региона".

Напомним, что в Британии отметили, что нанесли удары по двум военным объектам, которые хуситы используют для запуска беспилотников.

Для осуществления атак были использованы четыре истребителя RAF Typhoon FGR4, несшие управляемые бомбы Paveway IV, при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

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