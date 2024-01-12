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Стало відомо, які цілі хуситів були вражені в Ємені

12 січня 2024 07:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, які цілі хуситів були вражені в Ємені
Вибух в місті. Ілюстративне фото: Sky news
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по Ємені. За даними представників хуситів, нічні авіаудари вразили кілька об'єктів в Ємені, включно з аеропортами.

Про це пише CNN.

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Серед вражених об'єктів:

  • військова база Кахлан у провінції Саада;
  • авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;
  • район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;
  • аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену;
  • аеродром міста Аббс.

Водночас у Британії наголосили, що завдали ударів по двох військових об'єктах, які хусити використовують для запуску безпілотників.

Для здійснення атак були використані чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4, що несли керовані бомби Paveway IV, за підтримки літака-заправника Voyager.

Що стосується аеродрому в Аббсі — його хусити використовували для запуску крилатих ракет та дронів над Червоним морем. 

Попередні дані щодо ударів свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана.

Нагадаємо, що вночі 12 січня США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.

Також відомо, що президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

США
Пентагон
спецоперація
Ллойд Остін

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