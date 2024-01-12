Стало известно, какие цели хуситов были поражены в Йемене

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Sky news

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по Йемене. По данным представителей хуситов, ночные авиаудары поразили несколько объектов в Йемене, включая аэропорты.

Об этом пишет CNN.

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Среди пораженных объектов:

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;

аэродром города Аббс.

В то же время в Британии подчеркнули, что нанесли удары по двум военным объектам, которые хуститы используют для запуска беспилотников.

Для осуществления атак были использованы четыре истребителя RAF Typhoon FGR4, которые несли управляемые бомбы Paveway IV, при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Что касается аэродрома в Аббсе, то его хуситы использовали для запуска крылатых ракет и дронов над Красным морем.

Предварительные данные по ударам свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Напомним, что ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.