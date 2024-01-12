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Почему США и Британия атаковали хуситов в Йемене — причины

12 января 2024 11:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Почему США и Британия атаковали хуситов в Йемене — причины
Удар по хуситам в Йемене. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Ударам подверглись военные объекты группировки хуситов.

О деталях конфликта – в материале Новини.LIVE.

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Атаки гражданских судов хуситами

Известно, что последние полтора месяца исламская повстанческая военизированная группировка хуситов при поддержке Ирана охотится на торговые суда на юге Красного моря. Для этого они используют противокорабельные ракеты и беспилотники.

Таким образом, они фактически заблокировали морскую торговлю, объясняя это тем, что корабли якобы направлялись в Израиль.

Также хуситы использовали баллистические ракеты средней дальности для атаки по Эйлату на юге Израиля.

Ранее, в ноябре 2023 года хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader и заставили его причалить в йеменском порту, что повлекло за собой международный резонанс.

Кроме того, боевики продолжали угрожать торговым судам, а также 9 января целенаправленно обстреляли Diamond и корабли ВМС США.

Удары по хуситам 11 января

Так, 11 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по Йемену. По данным представителей хуситов, ночные авиаудары поразили несколько объектов, включая аэропорты.

Среди пораженных объектов:

  • военная база Кахлан в провинции Саада;
  • авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;
  • район аэропорта города Худайда на Красном море;
  • аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;
  • аэродром города Аббс.

Почему Британия и США ударили по хуситам в Йемене

В Британии отметили, что именно эти объекты хуситы использовали для запуска беспилотников и ракет.

А военно-воздушные силы США заявили, что во время операции против йеменских хуситов ударам подверглись более 60 целей на 16 объектах: командных пунктах, складах оружия, производственных мощностях и радарах ПВО.

Для осуществления атак были использованы четыре истребителя RAF Typhoon FGR4, несшие управляемые бомбы Paveway IV, при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Также к операции привлечен британский эсминец вместе с американскими и французскими военными кораблями.

Предварительные данные по ударам свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Для уменьшения рисков для гражданского населения авиаудары наносили ночью.

Роль России в конфликте

Россия, являющаяся союзником Ирана, уже запросила срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения удара на 12 января. Там заявили, что удары США по Йемену — это "очередной пример пренебрежения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом".

Напомним, что созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов коалиция стран отреагировала на ночные удары. В совместном заявлении они назвали это законной самообороной.

Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

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