Почему США и Британия атаковали хуситов в Йемене — причины

Удар по хуситам в Йемене. Фото: скриншот с видео

Авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Ударам подверглись военные объекты группировки хуситов.

О деталях конфликта – в материале Новини.LIVE.

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Известно, что последние полтора месяца исламская повстанческая военизированная группировка хуситов при поддержке Ирана охотится на торговые суда на юге Красного моря. Для этого они используют противокорабельные ракеты и беспилотники.

Таким образом, они фактически заблокировали морскую торговлю, объясняя это тем, что корабли якобы направлялись в Израиль.

Также хуситы использовали баллистические ракеты средней дальности для атаки по Эйлату на юге Израиля.

Ранее, в ноябре 2023 года хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader и заставили его причалить в йеменском порту, что повлекло за собой международный резонанс.

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Les Houthis publient une video del attaque en mer Rouge du Galaxy Leader, qui appartient à el homme d'affaires israélien Abraham Rami Ungar



Йемен' Houthis выпустила видео из heliborn assault на Galaxy Leader ship в северной части Red Sea. pic.twitter.com/305AGTT71v — Harry Boone (@Harry_Boone) November 20, 2023

Кроме того, боевики продолжали угрожать торговым судам, а также 9 января целенаправленно обстреляли Diamond и корабли ВМС США.

Удары по хуситам 11 января

Так, 11 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по Йемену. По данным представителей хуситов, ночные авиаудары поразили несколько объектов, включая аэропорты.

Среди пораженных объектов:

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;

аэродром города Аббс.

Почему Британия и США ударили по хуситам в Йемене

В Британии отметили, что именно эти объекты хуситы использовали для запуска беспилотников и ракет.

А военно-воздушные силы США заявили, что во время операции против йеменских хуситов ударам подверглись более 60 целей на 16 объектах: командных пунктах, складах оружия, производственных мощностях и радарах ПВО.

Для осуществления атак были использованы четыре истребителя RAF Typhoon FGR4, несшие управляемые бомбы Paveway IV, при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Также к операции привлечен британский эсминец вместе с американскими и французскими военными кораблями.

Предварительные данные по ударам свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Для уменьшения рисков для гражданского населения авиаудары наносили ночью.

Роль России в конфликте

Россия, являющаяся союзником Ирана, уже запросила срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения удара на 12 января. Там заявили, что удары США по Йемену — это "очередной пример пренебрежения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом".

Напомним, что созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов коалиция стран отреагировала на ночные удары. В совместном заявлении они назвали это законной самообороной.

Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.