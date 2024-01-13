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США завдали нового удару по хуситах у Ємені — що відомо

13 січня 2024 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США завдали нового удару по хуситах у Ємені — що відомо
Потужний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: lug-info.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки завдали нового удару по бойовиках-хуситах у Ємені. Вдалося уразити об'єкт, що становив загрозу судноплавству в Червоному морі.

Про це повідомляє Reuters.

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США завдали нового удару по хуситах

Зазначається, що удар був завданий опісля обіцянок президента США Джо Байдена захистити судноплавство в Червоному морі.

"Останній удар, який, за словами одного з офіційних осіб США, був націлений на радар, стався через день після десятків ударів США та Великобританії по об’єктах підтримуваного Іраном угруповання", — йдеться в повідомленні.

Наразі чиновники, які попросили лишитися анонімними, більше інформації не надали. Також немає коментарів Білого дому та Пентагону.

"Радіолокаційна інфраструктура була ключовою мішенню військових зусиль США, спрямованих на припинення атак хуситів у Червоному морі", — додає видання.

Нагадаємо, що в США не відкидали ймовірність здійснення додаткових атак після недавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, яких підтримує Іран. Однак Америка очікує дій у відповідь.

Також ми писали що ракетні удари США та Великої Британії по військових об’єктах хуситів у Ємені — це продовження війни у Секторі Гази, а не новий конфлікт на Близькому Сході.

США
терористи
обстріли
Ємен

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