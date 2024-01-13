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США нанесли новый удар по хуситам в Йемене — что известно

13 января 2024 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США нанесли новый удар по хуситам в Йемене — что известно
Мощный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: lug-info.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты Америки нанесли новый удар по боевикам-хуситам в Йемене. Удалось поразить обьект, представлявший угрозу судоходству в Красном море.

Об этом сообщает Reuters.

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США нанесли новый удар по хуситам

Отмечается, что удар был нанесен после обещаний президента США Джо Байдена защитить судоходство в Красном море.

"Последний удар, который, по словам одного из официальных лиц США, был нацелен на радар, произошел через день после десятков ударов США и Великобритании по объектам поддерживаемой Ираном группировки", — говорится в сообщении.

В настоящее время чиновники, попросившие остаться анонимными, больше информации не предоставили. Также нет комментариев Белого дома и Пентагона.

"Радиолокационная инфраструктура была ключевой мишенью военных усилий США, направленных на пресечение атак хуситов в Красном море", — добавляет издание.

Напомним, что в США не исключали вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Однако Америка ожидает ответных действий.

Также мы писали, что ракетные удары США и Великобритании по военным объектам хуситов в Йемене — это продолжение войны в Секторе Газы, а не новый конфликт на Ближнем Востоке.

США
террористы
обстрелы
Йемен

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