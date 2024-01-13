США нанесли новый удар по хуситам в Йемене — что известно
Американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты Америки нанесли новый удар по боевикам-хуситам в Йемене. Удалось поразить обьект, представлявший угрозу судоходству в Красном море.
Об этом сообщает Reuters.
США нанесли новый удар по хуситам
Отмечается, что удар был нанесен после обещаний президента США Джо Байдена защитить судоходство в Красном море.
"Последний удар, который, по словам одного из официальных лиц США, был нацелен на радар, произошел через день после десятков ударов США и Великобритании по объектам поддерживаемой Ираном группировки", — говорится в сообщении.
В настоящее время чиновники, попросившие остаться анонимными, больше информации не предоставили. Также нет комментариев Белого дома и Пентагона.
"Радиолокационная инфраструктура была ключевой мишенью военных усилий США, направленных на пресечение атак хуситов в Красном море", — добавляет издание.
Напомним, что в США не исключали вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Однако Америка ожидает ответных действий.
Также мы писали, что ракетные удары США и Великобритании по военным объектам хуситов в Йемене — это продолжение войны в Секторе Газы, а не новый конфликт на Ближнем Востоке.
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