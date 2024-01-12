Удар по хуситам у Ємені: експерт пояснив цілі

Військова операція по угрупуванню хуситів у Ємені. Фото: Handout via REUTERS

Ракетні удари американських та британських військових по військовим об’єктам хуситів у Ємені — це продовження війни у Секторі Газа, а не новий конфлікт на Близькому Сході.

І оскільки хусити не відмовляються від атак по торгівельним суднам у Червоному морі — цілком ймовірно, що удари по їхнім обʼєктам будуть продовжуватись

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт по Близькому Сході Ігор Семиволос.

Ракетні удари по хуситам у Ємені: подробиці

Семиволос нагадав, що війна із хуситами, воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену, триває із 2014 року. Однак доти США не брали у ній безпосередньої участі. Це робила Саудівська Аравія, яка є союзником США на Близькому Сході.

Експерт по Близькому Сході Ігор Семиволос. Фото: FB/Ігор Семиволос

Раніше американці наполягали на тому, аби саудити пішли на мирні переговори із хуситами, каже Семиволос. Для цього організація хуситів Ансаар Аллах навіть була виведена зі списків терористичних.

"Але війна в Газі радикалізувала дуже багато процесів. Спершу удари по Ізраїлю з боку Ємену, а далі — дії хуситів, яких підтримує Іран, у Червоному морі. Тому привід ударів по їхнім військовим цілям абсолютно прозорий — це блокування піратства у Червоному морі", — підкреслив Семиволос.

Чи буде нова війна на Близькому Сході

Експерт наголошує, що поки не зрозуміло, чи призведе загострення даного конфлікту до глобального регіонального рівня. Наразі шанси 50 на 50.

Однак може загостритися ситуація в інших країнах, де є шиїтські угрупування. У звʼязку з цим, можуть бути завдані удари по американським базам в Іраку, в Сирії, можливо, ще якісь інші дії.

Удар по військовим цілях хуситів у Ємені. Фото: Скріншот відео

"Ключове питання наразі — чи готовий Іран включитися у цей конфлікт безпосередньо. Я думаю, що поки ні. Але ознаки загострення ситуації існують. Наприклад, нещодавнє захоплення іранцями грецького нафтового танкеру і очевидно проблеми можуть бути", — вважає Семиволос.

При цьому, на його думку, американці намагаються реалізовувати принцип контрольованої ескалації. Відтак наземної операції поки не передбачається, мова йде про повітряні ракетні удари для зменшення можливостей ударів хуситів по кораблях у Червоному морі.

Що сталося у Ємені в ніч на 12 січня

У ніч на пʼятницю 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали десятки ракетних ударів "томагавками" по військовим цілям хуситів у Ємені. Повстанців підтримує Іран. За попередніми даними, авіаудари вразили кілька об'єктів в Ємені, включно з аеропортами.

Це перші удари по угрупованню, відколи воно почало атакувати міжнародне судноплавство у Червоному морі. Таким чином ті хотіли висловити свою підтримку палестинському терорестичному угрупованню ХАМАС.

Нагадаємо, що наразі проти них триває військова операція з боку Ізраїлю. За даними Білого Дому, хусити здійснили більше 20 нападів по комерційним судам із середини листопада минулого року.

Президент Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердили таку США та Британії. У їхніх офіційних заявах наголошено, що вона відбулася за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів після низки попереджень.

У їхній спільній заяві дані повітряні удари названі законною самообороною.