Війна в Ємені - що відомо зараз - хто розпочав війну в Ємені

Чоловік з прапором Ємену. Фото: AFP

Сполучені Штати Америки та Велика Британія сьогодні, 12 січня, завдали ударів з літаків, кораблів та підводних човнів по більш як десяти об’єктах бойовиків-хуситів у Ємені.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназване джерело.

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Що відомо про напад на хуситів

"Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, заявив, що ударів завдавали з літаків, кораблів та підводних човнів. За його словами, цілями були більше десятка об'єктів, і удари були не символічними, а мали на меті послабити військовий потенціал хуситів", — йдеться у повідомленні.

Ще один високопоставлений американський військовий чиновник повідомив, що метою цих ударів було "позбавити хуситів можливості нападати на морські судна, як комерційні, так і військові".

Разом з тим, за даними очевидців, цілями атак були військова база, яка прилягає до аеропорту Сани — столиці Ємену, військовий об'єкт поблизу аеропорту Таїз, військово-морська база в Ходейді та військові об'єкти в провінції Хадджа.

Представник хуситів підтвердив атаки по цілях у столиці Сані, містах Саада і Дхамар, а також у провінції Ходейда.

Він назвав їх "американо-сіоністсько-британською агресією".

Війна в Ємені — що відомо

Вночі у п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами.

Також відомо, що президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Крім того, удари по хуситах підтвердив і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Британські війська для ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Їх підтримував літак-заправник.