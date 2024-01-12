Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Удары по Йемену — Штаты и Британия поразили более десятка объектов, — Reuters arrow

Удары по Йемену — Штаты и Британия поразили более десятка объектов, — Reuters

12 января 2024 05:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Война в Йемене – что известно сейчас – кто начал войну в Йемене
Человек с флагом Йемена. Фото: AFP
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня, 12 января, нанесли удары с самолетов, кораблей и подводных лодок по более чем десяти объектам боевиков-хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Читайте также:

Что известно о нападении на хуситов

"Американское должностное лицо, говорившее на условиях анонимности, заявило, что удары наносили с самолетов, кораблей и подводных лодок. По его словам, целями было более десятка объектов, и удары были не символическими, а имели целью ослабить военный потенциал хуситов", — говорится в сообщении.

Еще один высокопоставленный американский военный чиновник сообщил, что целью этих ударов было "лишить хуситов возможности нападать на морские суда как коммерческие, так и военные".

Вместе с тем, по данным очевидцев, целями атак были военная база, прилегающая к аэропорту Саны — столице Йемена, военный объект вблизи аэропорта Таиз, военно-морская база в Ходейде и военные объекты в провинции Хадджа.

Представитель хуситов подтвердил атаки по целям в столице Сани, городах Саада и Дхамар, а также в провинции Ходейда.

Он назвал их "американо-сионистско-британской агрессией".

Война в Йемене — что известно

Ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

Кроме того, удары по хуситам подтвердил и премьер-министр Британии Риши Сунак.

Британские войска для ударов по хуситам применили четыре истребителя, запускавших управляемые бомбы. Их поддерживал самолет-заправщик.

США
Великобритания
война
боевики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме