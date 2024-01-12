Война в Йемене – что известно сейчас – кто начал войну в Йемене

Человек с флагом Йемена. Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня, 12 января, нанесли удары с самолетов, кораблей и подводных лодок по более чем десяти объектам боевиков-хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Читайте также:

Что известно о нападении на хуситов

"Американское должностное лицо, говорившее на условиях анонимности, заявило, что удары наносили с самолетов, кораблей и подводных лодок. По его словам, целями было более десятка объектов, и удары были не символическими, а имели целью ослабить военный потенциал хуситов", — говорится в сообщении.

Еще один высокопоставленный американский военный чиновник сообщил, что целью этих ударов было "лишить хуситов возможности нападать на морские суда как коммерческие, так и военные".

Вместе с тем, по данным очевидцев, целями атак были военная база, прилегающая к аэропорту Саны — столице Йемена, военный объект вблизи аэропорта Таиз, военно-морская база в Ходейде и военные объекты в провинции Хадджа.

Представитель хуситов подтвердил атаки по целям в столице Сани, городах Саада и Дхамар, а также в провинции Ходейда.

Он назвал их "американо-сионистско-британской агрессией".

Война в Йемене — что известно

Ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами.

Также известно, что президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

Кроме того, удары по хуситам подтвердил и премьер-министр Британии Риши Сунак.

Британские войска для ударов по хуситам применили четыре истребителя, запускавших управляемые бомбы. Их поддерживал самолет-заправщик.