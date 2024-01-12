Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow США и Великобритания нанесли мощные ракетные удары по хуситам в Йемене arrow

США и Великобритания нанесли мощные ракетные удары по хуситам в Йемене

12 января 2024 12:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Удар по хуситам в Йемене: эксперт объяснил цели
Военная операция по группировке хуситов в Йемене. Фото: Handout via REUTERS
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Ракетные удары американских и британских военных по военным объектам хуситов в Йемене – это продолжение войны в Секторе Газа, а не новый конфликт на Ближнем Востоке.

И поскольку хуситы не отказываются от атак по торговым судам в Красном море, вполне вероятно, что удары по их объектам будут продолжаться.

Читайте также:

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по Ближнему Востоку Игорь Семиволос.

Ракетные удары по хуситам в Йемене: подробности

Семиволос напомнил, что действующая на территории Йемена война с хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов, продолжается с 2014 года. Однако до этого США не принимали в ней непосредственного участия. Это делала Саудовская Аравия, являющаяся союзником США на Ближнем Востоке.

Игорь Семиволос
Эксперт по Ближнему Востоку Игорь Семиволос. Фото: FB/Игорь Семиволос

Ранее американцы настаивали на том, чтобы саудиты пошли на мирные переговоры с хуситами, говорит Семиволос. Для этого организация хуситов Ансаар Аллах даже была выведена из террористических списков.

"Но война в Газе радикализировала очень много процессов. Сначала удары по Израилю со стороны Йемена, а дальше — действия поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море. Поэтому повод ударов по их военным целям абсолютно прозрачный — это блокировка пиратства в Красном море", – подчеркнул Семиволос.

Будет ли новая война на Ближнем Востоке

Эксперт отмечает, что пока не ясно, приведет ли обострение данного конфликта к глобальному региональному уровню. Теперь шансы 50 на 50.

Однако может обостриться ситуация в других странах, где есть шиитские группировки. В связи с этим могут быть нанесены удары по американским базам в Ираке, в Сирии, возможно, еще какие-то другие действия.

хустить в Йемене
Удар по военным целям хуситов в Йемене. Фото: Скриншот видео

"Ключевой вопрос готов ли Иран включиться в этот конфликт напрямую. Я думаю, что пока нет. Но признаки обострения ситуации существуют. Например, недавний захват иранцами греческого нефтяного танкера и очевидно проблемы могут быть", — считает Семиволос.

При этом, по его мнению, американцы пытаются реализовать принцип контролируемой эскалации. Следовательно, наземной операции пока не предвидится, речь идет о воздушных ракетных ударах для уменьшения возможностей ударов хуситов по кораблям в Красном море.

Что произошло в Йемене в ночь на 12 января

В ночь на пятницу 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли десятки ракетных ударов "томагавками" по военным целям хуситов в Йемене. Повстанцев поддерживает Иран. По предварительным данным, авиаудары поразили несколько объектов в Йемене, включая аэропорты.

Это первые удары по группировке, со времени ее атак объектов международного судоходства в Красном море. Таким образом, те хотели выразить свою поддержку палестинской террористической группировке ХАМАС.

Напомним, что против них идет военная операция со стороны Израиля. По данным Белого Дома, хуситы совершили более 20 нападений по коммерческим судам с середины ноября прошлого года.

Президент Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили такую США и Британии. В их официальных заявлениях подчеркивается, что она состоялась при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов после ряда предупреждений.

В их совместном заявлении данные воздушные удары названы законной самообороной.

США
Иран
Великобритания
Израиль
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме