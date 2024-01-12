Удар по хуситам в Йемене: эксперт объяснил цели

Военная операция по группировке хуситов в Йемене. Фото: Handout via REUTERS

Ракетные удары американских и британских военных по военным объектам хуситов в Йемене – это продолжение войны в Секторе Газа, а не новый конфликт на Ближнем Востоке.

И поскольку хуситы не отказываются от атак по торговым судам в Красном море, вполне вероятно, что удары по их объектам будут продолжаться.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по Ближнему Востоку Игорь Семиволос.

Ракетные удары по хуситам в Йемене: подробности

Семиволос напомнил, что действующая на территории Йемена война с хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов, продолжается с 2014 года. Однако до этого США не принимали в ней непосредственного участия. Это делала Саудовская Аравия, являющаяся союзником США на Ближнем Востоке.

Эксперт по Ближнему Востоку Игорь Семиволос. Фото: FB/Игорь Семиволос

Ранее американцы настаивали на том, чтобы саудиты пошли на мирные переговоры с хуситами, говорит Семиволос. Для этого организация хуситов Ансаар Аллах даже была выведена из террористических списков.

"Но война в Газе радикализировала очень много процессов. Сначала удары по Израилю со стороны Йемена, а дальше — действия поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море. Поэтому повод ударов по их военным целям абсолютно прозрачный — это блокировка пиратства в Красном море", – подчеркнул Семиволос.

Будет ли новая война на Ближнем Востоке

Эксперт отмечает, что пока не ясно, приведет ли обострение данного конфликта к глобальному региональному уровню. Теперь шансы 50 на 50.

Однако может обостриться ситуация в других странах, где есть шиитские группировки. В связи с этим могут быть нанесены удары по американским базам в Ираке, в Сирии, возможно, еще какие-то другие действия.

Удар по военным целям хуситов в Йемене. Фото: Скриншот видео

"Ключевой вопрос готов ли Иран включиться в этот конфликт напрямую. Я думаю, что пока нет. Но признаки обострения ситуации существуют. Например, недавний захват иранцами греческого нефтяного танкера и очевидно проблемы могут быть", — считает Семиволос.

При этом, по его мнению, американцы пытаются реализовать принцип контролируемой эскалации. Следовательно, наземной операции пока не предвидится, речь идет о воздушных ракетных ударах для уменьшения возможностей ударов хуситов по кораблям в Красном море.

Что произошло в Йемене в ночь на 12 января

В ночь на пятницу 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли десятки ракетных ударов "томагавками" по военным целям хуситов в Йемене. Повстанцев поддерживает Иран. По предварительным данным, авиаудары поразили несколько объектов в Йемене, включая аэропорты.

Это первые удары по группировке, со времени ее атак объектов международного судоходства в Красном море. Таким образом, те хотели выразить свою поддержку палестинской террористической группировке ХАМАС.

Напомним, что против них идет военная операция со стороны Израиля. По данным Белого Дома, хуситы совершили более 20 нападений по коммерческим судам с середины ноября прошлого года.

Президент Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили такую США и Британии. В их официальных заявлениях подчеркивается, что она состоялась при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов после ряда предупреждений.

В их совместном заявлении данные воздушные удары названы законной самообороной.