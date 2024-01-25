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Министр обороны США объявил вывод американских войск из Ирака

25 января 2024 18:13
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Илья Рябинин
редактор
Министр обороны США объявил вывод американских войск из Ирака
Американские рейнджеры на тренировке в Ираке. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня, 25 января объявил, что контингент американских вооруженных сил будет выведен из Ирака. По его словам, в ближайшие дни США и Ирак начнут совместные переговоры по обеспечению безопасности в регионе Ближнего Востока.

Об этом он написал в Twitter.

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"В ближайшие дни США и Ирак начнут заседание рабочей группы Высшей военной комиссии США и Ирака, опираясь на Совместный американо-иракский диалог по сотрудничеству в области безопасности и отражая нашу преданность углублению сотрудничества в области безопасности для продвижения стабильности в Ираке и регионе", — пишет в сообщении Остин.

Министр обороны США объявил вывод американских войск из Ирака
Сообщение Остина. Источник: Twitter

Слова политика подтвердили и в Министерстве обороны США. Там заявили, что рабочие встречи начнутся в начале августа в Вашингтоне. Ключевые вопросы, которые будут рассматриваться на заседании, — создание военной коалиции между Ираком и США, направленной против агрессии ИГИЛ в Ираке и Сирии, и установление предполагаемого факта поддержки боевиков сирийским правительством Башара Асада. Программа переговоров между Ираком и США получила название D-ISIS. В Пентагоне отмечают, что эта программа направлена на окончательную ликвидацию ИГИЛ, чтобы террористическое движение не смогло возродиться, как стало после операции РФ в Сирии.

"Соединенные Штаты остаются преданными безопасному, стабильному и суверенному Ираку. Начало этого процесса отражает развитие двусторонних отношений США и Ирака согласно Стратегическому рамочному соглашению и подчеркивает наше обязательство углубить сотрудничество в сфере безопасности для содействия стабильности в Ираке и регионе", — добавили в пресс-службе Пентагона.

Напомним, что США, Египет и Катар продвигают свой план завершения войны в Газе. Они подталкивают Израиль и ХАМАС к поэтапному дипломатическому процессу, который начнется с освобождения заложников.

В то же время, американский истребитель недавно сбил крылатую ракету, выпущенную из районов йеменских хуситов в сторону эсминца ВМС США "Лабун". В результате атаки военнослужащие не пострадали.

США
террористы
Ирак
Ллойд Остин

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