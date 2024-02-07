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Столтенберг объяснил, почему поддержка Украины важна для США и Европы

7 февраля 2024 22:32
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Илья Рябинин
редактор
Столтенберг объяснил, почему поддержка Украины важна для США и Европы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи советников по национальной безопасности стран Альянса, пишет "Укринформ".

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По его словам, если бы Альянс бросил Украину, то это стало бы следствием роста роли как РФ, так и других стран: Китая, Ирана и КНДР.

"Союзники подтвердили поддержку для Украины. Это не благотворительность. Это в интересах нашей безопасности. Российская победа могла бы ослабить нас и усилить не только Москву, но также Китай, Иран и Северную Корею. Так что это дело европейской безопасности, и это дело американской безопасности", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что с малыми расходами военных бюджетов Альянс помог Украине уничтожить большую часть боевой мощи РФ. В то же время он заявил, что рассчитывает на то, чтобы союзники Украины придерживались взятых на себя обязательств и обратил внимание на события вокруг событий по принятию помощи от США.

"В Вашингтоне продолжаются дебаты вокруг финансирования нескольких важных приоритетов. Жизненно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов согласился с продолжением поддержки Украины в ближайшем будущем. Я также рассчитываю, что все союзники будут придерживаться своих обязательств", — сказал он.

Также он обратил внимание, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Альянс не видит прямых угроз ни одной стране-союзнице.

"Мир становится все более опасным, но НАТО становится сильнее, с большим количеством сил, с повышенной готовностью и ростом инвестиций в оборону. Мы никогда не можем воспринимать мир как данность", — резюмировал глава НАТО.

Напомним, что не так давно Йенс Столтенберг во время поездки в США встретился с конгрессменами и обсудил поддержку Украины. Также он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, обсудив необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

США
НАТО
военная помощь
Украина
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