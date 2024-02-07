Столтенберг объяснил, почему поддержка Украины важна для США и Европы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи советников по национальной безопасности стран Альянса, пишет "Укринформ".
Столтенберг отметил важность поддержки Украины
По его словам, если бы Альянс бросил Украину, то это стало бы следствием роста роли как РФ, так и других стран: Китая, Ирана и КНДР.
"Союзники подтвердили поддержку для Украины. Это не благотворительность. Это в интересах нашей безопасности. Российская победа могла бы ослабить нас и усилить не только Москву, но также Китай, Иран и Северную Корею. Так что это дело европейской безопасности, и это дело американской безопасности", — сказал генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что с малыми расходами военных бюджетов Альянс помог Украине уничтожить большую часть боевой мощи РФ. В то же время он заявил, что рассчитывает на то, чтобы союзники Украины придерживались взятых на себя обязательств и обратил внимание на события вокруг событий по принятию помощи от США.
"В Вашингтоне продолжаются дебаты вокруг финансирования нескольких важных приоритетов. Жизненно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов согласился с продолжением поддержки Украины в ближайшем будущем. Я также рассчитываю, что все союзники будут придерживаться своих обязательств", — сказал он.
Также он обратил внимание, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Альянс не видит прямых угроз ни одной стране-союзнице.
"Мир становится все более опасным, но НАТО становится сильнее, с большим количеством сил, с повышенной готовностью и ростом инвестиций в оборону. Мы никогда не можем воспринимать мир как данность", — резюмировал глава НАТО.
Напомним, что не так давно Йенс Столтенберг во время поездки в США встретился с конгрессменами и обсудил поддержку Украины. Также он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, обсудив необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.
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