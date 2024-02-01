Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру — за які досягнення

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: ЕРА

Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру. Серед його досягнень відзначають спроби, які могли б зупинити війну в Україні.

Про це пише VG.

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"Ніхто не працював більше для досягнення миру та демократії в Європі та світі за минулий рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує йому отримати премію миру цього року", — заявив голова партії Абід Раджа.

За його словами, Столтенберг їздив до низки країн, серед яких Туреччина, Велика Британія, США та інші, намагаючись провести переговори, аби зупинити війну в Україні.

"За межами України ніхто не працював для неї більше, ніж він, розумом, логікою та емоціями. Він не втомлюється. Він невтомно працює для миру в Україні, він є тим, хто поза межами України був і є найважливішою силою миру", — додав він.

Зазначимо, що Столтенберг є Генсеком НАТО з жовтня 2014 року. Він мав піти з посади 30 вересня 2022 року, однак через російське вторгнення в Україну його повноваження продовжили ще на рік.

Нагадаємо, що 29 січня міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.