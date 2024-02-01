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Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира — за какие достижения

1 февраля 2024 09:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира — за какие достижения
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: ЕРА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира. Среди его достижений отмечаются попытки, которые могли бы остановить войну в Украине.

Об этом пишет VG.

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"Никто не работал больше для достижения мира и демократии в Европе и мире за прошлый год, чем Йенс Столтенберг. Поэтому вполне естественно, что Либеральная партия предлагает ему получить премию мира в этом году", — заявил глава партии Абид Раджа.

По его словам, Столтенберг ездил в ряд стран, среди которых Турция, Великобритания, США и другие, пытаясь провести переговоры чтобы остановить войну в Украине.

"За пределами Украины никто не работал для нее больше, чем он, умом, логикой и эмоциями. Он не устает. Он без усталости работает для мира в Украине, он является тем, кто вне Украины был и является важнейшей силой мира", — добавил он.

Отметим, что Столтенберг является Генсеком НАТО с октября 2014 года. Он должен был уйти с должности 30 сентября 2022 года, однако из-за российского вторжения в Украину его полномочия продлили еще на год.

Напомним, что 29 января министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Чиновники обсудили необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время поездки в США встретился с конгрессменами. Темой разговоров было обсуждение поддержки Украины.

НАТО
Нобелевская премия
Йенс Столтенберг
война в Украине

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