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Столтенберг зустрінеться із союзниками Трампа для обговорення допомоги для України

30 січня 2024 09:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Столтенберг зустрінеться із союзниками Трампа для обговорення допомоги для України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: ЕРА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до США планує зустрітися з представниками адміністрації президента, конгресменами та поплічниками експрезидента Дональда Трампа. Метою зустрічей стане лобіювання затвердження пакета допомоги для України.

Про це пише Politico.

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Так, 31 січня Генсек Альянсу виступить із промовою у консервативному аналітичному центрі The Heritage Foundation, що тісно пов'язаний з Трампом.

Візит відбувається на тлі тиску експрезидента та його поплічників на республіканців, аби ті відхилили пакет допомоги на суму 111 млрд доларів — він передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Конфлікт з Білим домом відбувається через розбіжності щодо боротьби з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою.

"В The Heritage Foundation на Столтенберга, ймовірно, чекає скептично налаштована аудиторія, яка виступає за те, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України, тоді як США перемикнуть свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вчора, 29 січня. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

Крім того, НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів.

Джо Байден
США
Дональд Трамп
фінансова допомога
Єнс Столтенберг
війна в Україні

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