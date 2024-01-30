Столтенберг зустрінеться із союзниками Трампа для обговорення допомоги для України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: ЕРА

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до США планує зустрітися з представниками адміністрації президента, конгресменами та поплічниками експрезидента Дональда Трампа. Метою зустрічей стане лобіювання затвердження пакета допомоги для України.

Про це пише Politico.

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Так, 31 січня Генсек Альянсу виступить із промовою у консервативному аналітичному центрі The Heritage Foundation, що тісно пов'язаний з Трампом.

Візит відбувається на тлі тиску експрезидента та його поплічників на республіканців, аби ті відхилили пакет допомоги на суму 111 млрд доларів — він передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Конфлікт з Білим домом відбувається через розбіжності щодо боротьби з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою.

"В The Heritage Foundation на Столтенберга, ймовірно, чекає скептично налаштована аудиторія, яка виступає за те, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України, тоді як США перемикнуть свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вчора, 29 січня. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

Крім того, НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів.