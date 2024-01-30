Столтенберг встретится с союзниками Трампа для обсуждения помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США планирует встретиться с представителями администрации президента, конгрессменами и приспешниками экс-президента Дональда Трампа. Целью встреч станет лоббирование утверждения пакета помощи для Украины.
Об этом пишет Politico.
Помощь Украине более чем на 60 млрд долларов
Так, 31 января Генсек Альянса выступит с речью в консервативном аналитическом центре The Heritage Foundation, который тесно связан с Трампом.
Визит проходит на фоне давления экс-президента и его приспешников на республиканцев, чтобы те отклонили пакет помощи на сумму 111 млрд долларов — он предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Конфликт с Белым домом происходит из-за разногласий по борьбе с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.
"В The Heritage Foundation Столтенберга, вероятно, ждет скептически настроенная аудитория, которая выступает за то, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины, в то время как США переключат свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", — говорится в материале.
Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вчера, 29 января. Чиновники обсудили необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.
Кроме того, НАТО анонсировало масштабную закупку боеприпасов более чем на миллиард долларов.
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