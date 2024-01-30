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Столтенберг встретится с союзниками Трампа для обсуждения помощи Украине

30 января 2024 09:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Столтенберг встретится с союзниками Трампа для обсуждения помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: ЕРА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США планирует встретиться с представителями администрации президента, конгрессменами и приспешниками экс-президента Дональда Трампа. Целью встреч станет лоббирование утверждения пакета помощи для Украины.

Об этом пишет Politico.

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Так, 31 января Генсек Альянса выступит с речью в консервативном аналитическом центре The Heritage Foundation, который тесно связан с Трампом.

Визит проходит на фоне давления экс-президента и его приспешников на республиканцев, чтобы те отклонили пакет помощи на сумму 111 млрд долларов — он предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Конфликт с Белым домом происходит из-за разногласий по борьбе с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.

"В The Heritage Foundation Столтенберга, вероятно, ждет скептически настроенная аудитория, которая выступает за то, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины, в то время как США переключат свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", — говорится в материале.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вчера, 29 января. Чиновники обсудили необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

Кроме того, НАТО анонсировало масштабную закупку боеприпасов более чем на миллиард долларов.

Джо Байден
США
Дональд Трамп
финансовая помощь
Йенс Столтенберг
война в Украине

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