Столтенберг під час поїздки до США обговорив з конгресменами допомогу Україні

Єнс Столтенберг та конгресмени США. Фото: НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час поїздки до США зустрівся з конгресменами. Темою розмов було обговорення підтримки України.

Про це пише пресслужба НАТО.

Читайте також:

Столтенберг провів зустріч із конгресменами США

Столтенберг зустрівся, зокрема, зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу у Вашингтоні.

Генсек відзначив підтримку України Сполученими Штатами та наголосив, що вона залишається вирішальною для виживання України та стабільності Європи.

Також він зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії з представниками Республіканської партії, яка була присвячена Україні.

Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до США планує зустрітися з представниками адміністрації президента, конгресменами та поплічниками експрезидента Дональда Трампа.

Крім того, 29 січня міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.