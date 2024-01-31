Столтенберг під час поїздки до США обговорив з конгресменами допомогу Україні
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час поїздки до США зустрівся з конгресменами. Темою розмов було обговорення підтримки України.
Про це пише пресслужба НАТО.
Столтенберг провів зустріч із конгресменами США
Столтенберг зустрівся, зокрема, зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу у Вашингтоні.
Генсек відзначив підтримку України Сполученими Штатами та наголосив, що вона залишається вирішальною для виживання України та стабільності Європи.
Також він зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії з представниками Республіканської партії, яка була присвячена Україні.
Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до США планує зустрітися з представниками адміністрації президента, конгресменами та поплічниками експрезидента Дональда Трампа.
Крім того, 29 січня міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.
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