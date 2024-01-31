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Столтенберг під час поїздки до США обговорив з конгресменами допомогу Україні

31 січня 2024 07:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Столтенберг під час поїздки до США обговорив з конгресменами допомогу Україні
Єнс Столтенберг та конгресмени США. Фото: НАТО
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час поїздки до США зустрівся з конгресменами. Темою розмов було обговорення підтримки України.

Про це пише пресслужба НАТО.

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Столтенберг зустрівся, зокрема, зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу у Вашингтоні.

Генсек відзначив підтримку України Сполученими Штатами та наголосив, що вона залишається вирішальною для виживання України та стабільності Європи.

Також він зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії з представниками Республіканської партії, яка була присвячена Україні.

Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до США планує зустрітися з представниками адміністрації президента, конгресменами та поплічниками експрезидента Дональда Трампа.

Крім того, 29 січня міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

НАТО
Конгрес
військова допомога
Єнс Столтенберг
війна в Україні

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