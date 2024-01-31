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Столтенберг во время поездки в США обсудил с конгрессменами помощь Украине

31 января 2024 07:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Столтенберг во время поездки в США обсудил с конгрессменами помощь Украине
Йенс Столтенберг и конгрессмены США. Фото: НАТО
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг встретился с конгрессменами во время поездки в США. Темой разговоров было обсуждение поддержки Украины.

Об этом пишет пресс-служба НАТО.

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Столтенберг встретился, в частности, со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса в Вашингтоне.

Генсек отметил поддержку Украины Соединенными Штатами и подчеркнул, что она остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

Также он встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии с представителями Республиканской партии, посвященной Украине.

Ранее мы писали, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США планирует встретиться с представителями администрации президента, конгрессменами и приспешниками экспрезидента Дональда Трампа.

Кроме того, 29 января министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Чиновники обсудили необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

НАТО
Конгресс
военная помощь
Йенс Столтенберг
война в Украине

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