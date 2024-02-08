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Сенат США проголосував за угоду для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню

8 лютого 2024 20:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сенат США проголосував за угоду для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню
Cенат США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про фінансову допомогу на 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю і Тайваню. У цьому пакеті для нашої країни виділено 61 мільярд доларів.

Про успішне голосування вже повідомили Reuters та голова Офісу Президента Андрій Єрмак у четвер, 8 лютого. 

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Пост Андрія Єрмака. Фото: скриншот  

Сенат США проголосував за допомогу Україні

"Історичне голосування! Глибоко вдячний Сенату Сполучених Штатів за рішучість у захисті наших цінностей та незалежності. Це важливий крок зміцненні нашої спільної боротьби за мир та свободу. Переконаний, що разом ми здатні до великих звершень!", — зазначив Єрмак.

Повідомляється, що тепер запускається процес виставлення на розгляд питання допомоги у розмірі 95 мільярдів доларів Україні, Ізраїлю та Тайваню у Палаті представників США. 

Експерти повідомляють, що це серйозний прогрес, зважаючи на те, що пакет допомоги Україні не міг набрати необхідної кількості голосів протягом довгого часу.

Раніше ми розповідали, що Сенат Сполучених Штатів Америки не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. До того ж йдеться про нове фінансування для захисту кордонів.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому США та країни Європи мають підтримувати Україну у війні з Росією. За його словами, допомогу нашій країні союзникам варто сприймати не як благодійність, а як внесок у безпеку. 

США
Ізраїль
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Тайвань
Сенат

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