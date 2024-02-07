Сенат США відмовився підтримувати законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США. Фото: Reuters

Сенат Сполучених Штатів Америки не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. До того ж йдеться про нове фінансування для захисту кордонів.

Про це заявили на засіданні верхньої палати Конгресу США.

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У Сенаті Штатів не було достатньої кількості голосів на підтримку компромісного законопроєкту, про який демократи та республіканці домовлялися протягом декількох місяців. Питання захисту кордонів стало неперешкоджаючим фактором.

Невдале голосування за законопроєкт прогнозували ще у середу, 6 лютого, адже його відмовилися підтримувати республіканці.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому США та країни Європи мають підтримувати Україну у війні з Росією. За його словами, допомогу нашій країні союзникам варто сприймати не як благодійність, а як внесок у безпеку.

Також ми писали, що армія Сполучених Штатів Америки планує збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів та компонентів до них для того, аби постачати їх Україні в 2024-2025 роках. Це зроблять, коли законопроєкт про додаткові асигнування, який запропонував Конгрес, буде прийнято.