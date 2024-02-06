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Байден прокоментував, чи ухвалять в США законопроєкт про кордон і допомогу Україні

6 лютого 2024 22:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Байден прокоментував, чи ухвалять в США законопроєкт про кордон і допомогу Україні
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент США Джо Байден прокоментував можливу ухвалу законопроєкту про посилення міграційної політики, який включає кошти на військову допомогу Україні. Він вчергове звинуватив експрезидента США Дональда Трампа в залякуванні республіканців у Палаті представників та Сенаті.

Про це він заявив під час свого сьогоднішнього звернення з Білого дому.

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Байден прокоментував можливу ухвалу законопроєкту про кордон

За словами Байдена, Трамп вважає законопроєкт політичною загрозою для себе. Це може призвести, як він заявив, до того, що документ навіть не розглядатимуть у Сенаті.

Байден наголосив, що американський кордон має бути "впорядкованішим, гуманнішим і захищенішим". Також він звернувся до конгресменів-республіканців та попередив їх, що "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент, їм ніколи не забудуть".

"Якщо ми не вгамуємо апетити Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться однією Україною, і ціна для Америки, наших союзників і партнерів зросте", — попередив Байден.

Президент вчергове закликав конгресменів ухвалити законопроєкт і негайно відправити йому на підпис, наголосив, що у випадку провалу "американський народ дізнається, через що" це трапилося. 

"Час минає. Кожен тиждень і кожен місяць без нової допомоги Україні означають менше артилерійських боєприпасів, менше систем ППО, менше засобів для захисту від російського натиску. Це саме те, чого хоче Путін… Ми не можемо відступити зараз — на це Путін і розраховує", — нагадав Байден.

Нагадаємо, раніше Джо Байден обмовився і сказав, що нещодавно зустрічався з президентом Франції Франсуа Міттераном, який помер ще у 1996 році. Додамо, що агенція Reuters повідомляла, що американський президент може накласти вето на проєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в разі, якщо Конгрес схвалить документ, де не йдеться про фінансування для України.

Джо Байден
США
Дональд Трамп
Конгрес
Україна
Сенат

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