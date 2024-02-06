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Байден заявив, що нещодавно спілкувався із покійним президентом Франції

6 лютого 2024 15:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Байден заявив, що нещодавно спілкувався із покійним президентом Франції
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обмовився і сказав, що нещодавно зустрічався з президентом Франції Франсуа Міттераном. Однак колишній глава Франції помер ще у 1996 році.

Про це Байден сказав під час виступу на передвиборчому заході в Лас-Вегасі.

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Байден сплутав Макрона з Міттераном

Президент США розповів історію про свою зустріч із президентом Франції під час саміту G7 у Великій Британії, коли американський лідер очолював Білий дім лише кілька місяців.

"Одразу після мого обрання я поїхав на так звану зустріч G7, зустріч усіх лідерів НАТО. Це було на півдні Англії. Я сів і сказав: "Америка повернулася". І тоді Міттеран з Німеччини, тобто з Франції, подивився на мене і запитав: "Знаєте, що... І чи надовго ви повернулися?" — сказав Байден.

Ймовірно, він мав на увазі чинного французького президента Еммануеля Макрона, з яким у нього дійсно відбулася зустріч —  Байден переплутав його з колишнім главою країни Міттераном, який обіймав цю посаду майже 30 років тому.

Як відомо, Франсуа Міттеран був президентом Франції з 1981 по 1995 рік. А вже через рік після завершення терміну він помер у віці 79 років.

Зазначимо, що Байден уже не вперше так обмовився. Так, влітку 2023 року американський лідер назвав Україну Іраком.

Нагадаємо, Байден виграв праймеріз у Південній Кароліні в суботу, 3 лютого. Це дало йому першу офіційну перемогу в боротьбі за другий термін президентства.

Також ми писали, що росіяни намагаються дискредитувати вибори у США. Для цього ворог розгорнув інформаційну кампанію.

Джо Байден
Франція
Німеччина
Емманюель Макрон

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