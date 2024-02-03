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Байден розкритикував Трампа і висловився про нього нецензурно, — Politico

3 лютого 2024 13:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Байден розкритикував Трампа і висловився про нього нецензурно, — Politico
Президент США Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Сполучних Штатів Америки Джо Байден обізвав свого головного конкурента на майбутніх виборах Дональда Трампа. Під час згадки у закритій розмові про експрезидента нинішній назвав його "хворим у**бком" і "гр**баним муд*ком". Причиною цьому стали симпатії Трампа до президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Politico.

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Байден розкритикував Трампа та обізвав його "м*д*ком"

Зазначається, що під час розмови з близькими друзями та помічниками Байден описав Трампа як "хворого у*бка". За словами американського лідера, експрезидент насолоджується чужими нещастями.

"За словами однієї людини, яка розмовляла з президентом, Байден нещодавно сказав про Трампа: "Який же цей хлопець гр**баний м*дак", — йдеться в матеріалі видання.

Наразі Білий дім не давав ніяких коментарів з цього приводу.

Такі слова суперечать образу президента США, який часто наголошує на тому, що прагне знизити жорстокість в країні. Як зазначають у виданні, подібні висловлення доводять гнів Байдена, який він відчуває до політика. Цей гнів, ймовірно, спровокований ще й тим, що нинішній глава держави переймається за майбутні вибори та розуміє, що зіткнеться зі своїм найбільшим опонентом.

Кампанія Трампа засудила Байдена за його висловлювання.

"Дуже шкода, що безчесний Джо Байден нешанобливо ставиться до президентства як публічно, так і в приватному порядку. Але, знову ж таки, немає нічого дивного в тому, що він не поважає 45-го президента так само, як він не поважає американський народ своєю провальною політикою", — наголосив старший радник передвиборчої кампанії Трампа Кріс Лацивита.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступає проти нової допомоги Україні. Крім того, він тисне на республіканців Конгресу з цього приводу.

Додамо, росіяни намагаються дискредитувати вибори у США. Для цього російські пропагандисти розгорнули інформаційну кампанію в країні.

Джо Байден
США
вибори
Дональд Трамп
політики

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