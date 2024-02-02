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Що буде з допомогою для України, якщо президентом США стане Трамп

2 лютого 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Вибори у США: яким може бути президент Трамп
Кандидат у презеденти США Дональд Трамп. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Слід відрізняти передвиборчого Дональда Трампа від Трампа-президента. Адже США — глибинна держава, яка робить прогнози на десятиріччя і, виходячи із них, відстоює інтереси країни.

До того ж Трамп не говорить про примус України до капітуляції. Питання може бути вирішене різними способами, у тому числі й наданням усього необхідного спектру озброєння для того, щоби вибити РФ із території України.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Трамп першим у цій війні надав нам озброєння. Трамп-президент більш стриманий та поміркований, знову ж таки через баланс стримувань і противаг. Війна в Україні вплітається в інтереси США як держави, яка виступає гарантом безпеки. США розуміють, що програш України як західної країни означатиме програш всього Заходу", — наголосив Чернєв.

До того ж, за словами Чернєва, Трамп не говорить, що у випадку свого президентства примусить Україну до капітуляції. Він говорить про вирішення питання.

А воно може бути вирішене різними способами, у тому числі й наданням усього необхідного спектру озброєння Україні для вигнання РФ.
 
"Нещодавно спілкувався з Куртом Волкером, який при Трампі був спецпредставником по Україні. І він теж каже, що давайте не будемо поспішати з висновками, якщо до влади у США прийде Трамп. Коли він був президентом, у нього була досить потужна команда з питань національної безпеки. Були правильні речі", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, за даними телеканалу CBS, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не обговорював з експрезидентом США Дональдом Трампом його намірів зупинити війну в Україні за добу.

За його словами, чинна адміністрація "не зацікавлена в діалозі".
 

США
війна
Дональд Трамп
Україна
війна в Україні

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