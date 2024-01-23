Лавров заявив, що не обговорював з Трампом його наміри припинити війну в Україні за добу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не обговорював з експрезидентом США Дональдом Трампом його намірів зупинити війну в Україні за добу. За його словами, чинна адміністрація "не зацікавлена в діалозі".

Про це повідомляє телеканал CBS.

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Як додав політик, у Вашингтоні з початку президентства Джорджа Буша-молодшого "ігнорували величезну кількість жестів доброї волі" від Володимира Путіна, але про що саме йде мова, Лавров не уточнив.

Заяви Дональда Трампа щодо України

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що повномасштабну війну Росії проти України можна закінчити за одну добу. На думку експрезидента США, це можна зробити, здійснивши два телефонні дзвінки — Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському.

Також політик казав, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

На думку Трампа, з поверненням на пост президента він зможе запобігти Третій світовій війні, оскільки заявив, що вона вже розпочалася.

Він переконаний, що йому вдасться це зробити ще до інавгурації. Додатково Трамп заявляв, що має гарні стосунки з Путіним та Зеленським, тому він хоче влаштувати переговори між Україною та Росією і переконаний, що вони будуть успішними. На його слова відреагував Володимир Зеленський, заявивши, що Путін ніколи не зупинятиметься, а Трампу слід спочатку подумати, а потім говорити.