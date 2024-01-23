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Лавров заявил, что не обсуждал с Трампом его намерения прекратить войну в Украине за сутки

23 января 2024 22:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Лавров заявил, что не обсуждал с Трампом его намерения прекратить войну в Украине за сутки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с экспрезидентом США Дональдом Трампом его намерения остановить войну в Украине за сутки. По его словам, действующая администрация "не заинтересована в диалоге".

Об этом сообщает телеканал CBS .

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Как добавил политик, в Вашингтоне с начала президентства Джорджа Буша-младшего "игнорировали огромное количество жестов доброй воли" от Владимира Путина, но о чем идет речь, Лавров не уточнил.

Заявления Дональда Трампа в отношении Украины

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что полномасштабную войну России против Украины можно закончить за сутки. По мнению экс-президента США, это можно сделать, совершив два телефонных звонка — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Также политик говорил, что ради сохранения мира, России следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.

По мнению Трампа, с возвращением на пост президента он сможет предотвратить Третью мировую войну, поскольку заявил, что она уже началась.

Он убежден, что ему удастся это сделать еще до инаугурации. Дополнительно Трамп заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным и Зеленским, поэтому он хочет устроить переговоры между Украиной и Россией и убежден, что они будут успешными. На его слова отреагировал Владимир Зеленский, заявив, что Путин никогда не будет останавливаться, а Трампу нужно сначала подумать, а потом говорить.

США
владимир путин
Дональд Трамп
Украина
Сергей Лавров
война в Украине
Россия

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