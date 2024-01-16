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Чергові заяви від Трампа про війну в Україні — що пообіцяв експрезидент США

16 січня 2024 17:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чергові заяви від Трампа про війну в Україні — що пообіцяв експрезидент США
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Bloomberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського лідера, зробив заяву щодо війни в Україні. За його словами, він має чудові стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і зможе домовитися з ним, аби припинити бойові дії на території України.

Про це повідомляє Sky News Australia.

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Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймеріз в Айові знову пообіцяв "дуже швидко" закінчити війну в Україні.

Він заявив, що має гарні стосунки з Путіним і "добре знає" Зеленського. Трамп хоче влаштувати переговори між Україною та Росією і переконаний, що  вони будуть успішними.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми та чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено... Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни. — Ред.) ніколи не мало статися", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп за попередніми підрахунками переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові. 

Додамо, у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в 2024 році, ймовірно, буде кардинальна зміна політики Америки щодо низки ключових питань. Очікується, що Трамп переосмислить підхід США до конфлікту в Україні, перегляне торговельні зв'язки з Китаєм та роль країни в НАТО.

Володимир Зеленський
війна
володимир путін
Дональд Трамп
Україна
Росія

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