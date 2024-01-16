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Очередные заявления от Трампа о войне в Украине — что пообещал экс-президент США

16 января 2024 17:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Очередные заявления от Трампа о войне в Украине — что пообещал экс-президент США
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Bloomberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся снова занять пост американского лидера, сделал заявление о войне в Украине. По его словам, у него отличные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и он сможет договориться с ним, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины.

Об этом сообщает Sky News Australia.

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Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове снова пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине.

Он заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и он "хорошо знает" Зеленского. Трамп хочет устроить переговоры между Украиной и Россией и убежден, что они будут успешными.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны. — Ред.) никогда не должно было произойти", — отметил Трамп.

Напомним, экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.

Добавим, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, вероятно, будет кардинальное изменение политики Америки по ряду ключевых вопросов. Ожидается, что Трамп переосмыслит подход США к конфликту в Украине, пересмотрит торговые связи с Китаем и роль страны в НАТО.

Владимир Зеленский
война
владимир путин
Дональд Трамп
Украина
Россия

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