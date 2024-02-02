Выборы в США: каким может быть президент Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Следует отличать предвыборного Дональда Трампа от Трампа-президента. Ведь США — глубинное государство, которое делает прогнозы на десятилетия и, исходя из них, отстаивает интересы страны.

К тому же, Трамп не говорит о принуждении Украины к капитуляции. Вопрос может быть решен разными способами, в том числе и предоставлением всего необходимого спектра вооружения для того, чтобы выбить РФ с территории Украины.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Трамп первым в этой войне предоставил нам вооружение. Трамп-президент более сдержан и умерен опять же из-за баланса сдерживаний и противовесов. Война в Украине вплетается интересы США. Как государства, выступающего гарантом безопасности. США понимают, что проигрыш Украины как западной" страны будет означать проигрыш всего Запада", — подчеркнул Чернев.

К тому же, по словам Чернева, Трамп не говорит, что в случае своего президентства принудит Украину к капитуляции. Он говорит о решении вопроса.

А оно может быть решено разными способами, в том числе и предоставлением всего необходимого спектра вооружения Украине для изгнания РФ.



"Недавно общался с Куртом Волкером, который при Трампе был спецпредставителем по Украине. И он тоже говорит, что давайте не будем спешить с выводами, если к власти в США придет Трамп. Когда он был президентом, у него была достаточно мощная команда по национальной безопасности. Были правильные вещи", — подытожил Чернев.

Напомним, по данным телеканала CBS, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом его намерения остановить войну в Украине за сутки.

По его словам, действующая администрация "не заинтересована в диалоге".