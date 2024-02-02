Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Что будет с помощью для Украины, если президентом США станет Трамп arrow

Что будет с помощью для Украины, если президентом США станет Трамп

2 февраля 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Выборы в США: каким может быть президент Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Следует отличать предвыборного Дональда Трампа от Трампа-президента. Ведь США — глубинное государство, которое делает прогнозы на десятилетия и, исходя из них, отстаивает интересы страны.

К тому же, Трамп не говорит о принуждении Украины к капитуляции. Вопрос может быть решен разными способами, в том числе и предоставлением всего необходимого спектра вооружения для того, чтобы выбить РФ с территории Украины.

Читайте также:

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Трамп первым в этой войне предоставил нам вооружение. Трамп-президент более сдержан и умерен опять же из-за баланса сдерживаний и противовесов. Война в Украине вплетается интересы США. Как государства, выступающего гарантом безопасности. США понимают, что проигрыш Украины как западной" страны будет означать проигрыш всего Запада", — подчеркнул Чернев.

К тому же, по словам Чернева, Трамп не говорит, что в случае своего президентства принудит Украину к капитуляции. Он говорит о решении вопроса.

А оно может быть решено разными способами, в том числе и предоставлением всего необходимого спектра вооружения Украине для изгнания РФ.

"Недавно общался с Куртом Волкером, который при Трампе был спецпредставителем по Украине. И он тоже говорит, что давайте не будем спешить с выводами, если к власти в США придет Трамп. Когда он был президентом, у него была достаточно мощная команда по национальной безопасности. Были правильные вещи", — подытожил Чернев.

Напомним, по данным телеканала CBS, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом его намерения остановить войну в Украине за сутки.

По его словам, действующая администрация "не заинтересована в диалоге".

США
война
Дональд Трамп
Украина
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме