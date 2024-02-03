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Байден раскритиковал Трампа и высказался о нем нецензурно, — Politico

3 февраля 2024 13:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Байден раскритиковал Трампа и высказался о нем нецензурно, — Politico
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обозвал своего главного конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа. Во время упоминания в закрытом разговоре об экс-президенте нынешний назвал его "больным у**бком" и "гр**баним муд*ком". Причиной этому стали симпатии Трампа к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Politico.

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Байден раскритиковал Трампа и обозвал его "м*д*ком"

Отмечается, что во время разговора с близкими друзьями и помощниками Байден описал Трампа как "больного у*бка". По словам американского лидера, экс-президент наслаждается чужими несчастьями.

"По словам одного человека, который разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же этот парень гребанный м*дак", — говорится в материале издания.

Пока Белый дом не давал никаких комментариев по этому поводу.

Такие слова противоречат образу президента США, который часто подчеркивает то, что стремится снизить жестокость в стране. Как указывают в издании, подобные высказывания доказывают гнев Байдена, который он испытывает к политику. Этот гнев, вероятно, спровоцирован еще и тем, что нынешний глава государства заботится о предстоящих выборах и понимает, что столкнется со своим самым большим оппонентом.

Кампания Трампа осудила Байдена за его высказывание.

"Очень жаль, что бесчестный Джо Байден неуважительно относится к президентству как публично, так и в частном порядке. Но опять же, нет ничего удивительного в том, что он не уважает 45-го президента так же, как он не уважает американский народ своей провальной политикой", — подчеркнул старший советник предвыборной кампании Трампа Крис Лацивита.

Напомним, Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине. Кроме того, он оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.

Добавим, россияне пытаются дискредитировать выборы в США. Для этого российские пропагандисты развернули информационную кампанию в стране.

Джо Байден
США
выборы
Дональд Трамп
политики

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