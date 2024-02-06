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Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции

6 февраля 2024 15:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден оговорился и сказал, что недавно встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном. Однако бывший глава Франции умер еще в 1996 году.

Об этом Байден сказал во время выступления на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе.

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Президент США рассказал историю о своей встрече с президентом Франции во время саммита G7 в Великобритании, когда американский лидер возглавлял Белый дом всего несколько месяцев.

"Сразу после моего избрания я поехал на так называемую встречу G7, встречу всех лидеров НАТО. Это было на юге Англии. Я сел и сказал: "Америка вернулась". И тогда Миттеран из Германии, то есть из Франции, посмотрел на меня и спросил: "Знаете, что... И надолго ли вы вернулись?" — сказал Байден.

Вероятно, он имел в виду действующего французского президента Эммануэля Макрона, с которым у него действительно состоялась встреча — Байден перепутал его с бывшим главой страны Миттераном, занимавшим этот пост почти 30 лет назад.

Как известно, Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 год. А уже через год после окончания срока он умер в возрасте 79 лет.

Отметим, что Байден уже не впервые так оговорился. Так, летом 2023 года американский лидер назвал Украину Ираком. 

Напомним, Байден выиграл праймериз в Южной Каролине в субботу, 3 февраля. Это дало ему первую официальную победу в борьбе за второй срок президентства.

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Джо Байден
Франция
Германия
Эммануэль Макрон

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