Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки для України

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден може накласти вето на проєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в разі того, якщо Конгрес схвалить документ, де не йдеться про фінансування для України. В адміністрації Байдена хочуть включити допомогу Україні та Ізраїлю, фінансування безпеки кордонів до загального пакету заходів щодо підтримки

Про це 6 лютого пише Reuters.

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"Адміністрація настійно закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування національної безпеки на стіл президента", — йдеться у заяві.

Як пише видання DW, текст документу співпадає із заявою прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, яка була опублікована 4 лютого. В ньому йдеться про те, що голосування за окремим пакетом фінансування Ізраїлю, яке запланували республіканці, є "цинічним політичним маневром", що не розв'язує проблем нацбезпеки США, допомоги Ізраїлю та Україні.

Тому в новій редакції документу наголошується, якщо Байдену представлять законопроєкт, в якому немає допомоги для Києва, то він накладе на нього вето.

Нагадаємо, палата представників США вирішила проголосувати за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю сумою 17,6 мільярдів доларів. Проте в ньому не йдеться щодо фінансування для України.

Також ми писали, що дві партії Сенату США 5 лютого опублікували текст, про те, як будуть розподілятися кошти для України спільно із законопроєктом щодо додаткового фінансування положення. Такий документ вони повинні ухвалити 7 лютого.