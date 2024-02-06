Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю без поддержки для Украины

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден может наложить вето на проект о предоставлении помощи Израилю в случае того, если Конгресс одобрит документ, где речь не идет о финансировании для Украины. В администрации Байдена хотят включить помощь Украине и Израилю, финансирование безопасности границ в общий пакет мер по поддержке

Об этом 6 февраля пишет Reuters.

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"Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отклонить эту политическую уловку и вместо этого быстро отправить двухпартийный закон о чрезвычайных дополнительных ассигнованиях национальной безопасности на стол президента", — говорится в заявлении.

Как пишет издание DW, текст документа совпадает с заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которое было опубликовано 4 февраля. В нем говорится, что голосование по отдельному пакету финансирования Израиля, которое запланировали республиканцы, является "циничным политическим маневром", не решающим проблем нацбезопасности США, помощи Израилю и Украине.

Поэтому в новой редакции документа отмечается, если Байдену представят законопроект, в котором нет помощи для Киева, он наложит на него вето.

Напомним, палата представителей США решила проголосовать за отдельный законопроект о помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов. Однако в нем речь не идет о финансировании для Украины.

Также мы писали, что две партии Сената США 5 февраля опубликовали текст о том, как будут распределяться средства для Украины совместно с законопроектом относительно дополнительного финансирования положения. Такой документ они должны принять 7 февраля.