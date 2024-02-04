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Білий дім проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні

4 лютого 2024 06:39
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Допомога США Україні - Білий дім проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні
Карін Жан-П'єр. Фото: Білий дім
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У Білому домі заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні. Речниця адміністрації американського президента Карін Жан-П'єр назвала його "цинічним політичним маневром" республіканців.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

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У заяві зазначено, що протягом декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон США і надасть підтримку Україні та Ізраїлю.

"Саме тоді, коли законодавчий проєкт вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру", — сказала Жан-П'єр.

Вона наголосила, що безпека Ізраїлю не повинна бути "політичною грою".

"Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню… Республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат", — додала речниця.

Як відомо, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв у суботу, що наступного тижня Палата представників проведе голосування щодо законопроеєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярда доларів безпекової допомоги без жодних інших умов включно із допомогою Україні.

Нагадаємо, Україна та США посилюють свою співпрацю у сфері контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умеров зустрівся з Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, щоб обговорити це питання.

Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахімія розповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук про подальші плани щодо обміну полонених українців та прокоментував нові домовленості зі США про виробництво зброї.

Ізраїль
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Білий дім

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