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Белый дом против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине

4 февраля 2024 06:39
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Помощь США Украине - Белый дом против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине
Карин Жан-Пьер. Фото: Белый дом
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Белом доме заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины. Представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер назвала его "циничным политическим маневром" республиканцев.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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В заявлении указано, что в течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое защитит границу США и предоставит поддержку Украине и Израилю.

"Именно тогда, когда законодательный проект уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру", — сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что безопасность Израиля не должна быть "политической игрой".

"Мы решительно выступаем против этой проделки, которая не обеспечивает защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению… Республиканцы в Палате представителей должны работать над этими неотложными вопросами национальной безопасности в двухпартийном формате, как это делают администрация и Сенат", — добавила спикер.

Как известно, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал в субботу, что на следующей неделе Палата представителей проведет голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиарда долларов помощи по безопасности без других условий с помощью Украине.

Напомним, Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля использования международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров встретился с Генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия рассказал журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о дальнейших планах по обмену пленных украинцев и прокомментировал новые договоренности с США о производстве оружия.

Израиль
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Белый дом

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