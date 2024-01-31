Україна та США посилюють контроль над використанням міжнародної допомоги
Україна та США посилюють свою співпрацю щодо сфери контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умєров сьогодні, 31 січня, зустрівся з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, аби обговорити це питання.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Деталі зустрічі
Зазначається, що під час зустрічі Умєров розповів про інституційні трасформації, які проводяться в міністерстві. А саме про:
- запровадження дієвої системи нагляду,
- менеджмент ризиків,
- відповідность,
- запобігання корупції у сфері закупівель,
- запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.
"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", — запевнив міністр.
Підписання меморандуму
Також під час зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс Генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Метою документу є посилення співпраці щодо сфери контролю щодо використання міжнародної допомоги.
Цей меморандум передбачає:
- обмін актуальними даними для того, аби виявляти, підтверджувати та запобігати шахрайству чи корупції, яка впливає або стосується безпекової допомоги від США;
- проведення заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
- створення механізму взаємної передачі запитів щодо розслідувань та заходів у межах повноважень та юрисдикції обох сторін;
- організацію зустрічей для того, аби визначати пріоритетні напрямки співпраці для досягнення цілей.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.
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