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Україна та США посилюють контроль над використанням міжнародної допомоги

31 січня 2024 20:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна та США посилюють контроль над використанням міжнародної допомоги
Міністр оборони Рустем Умєров разом з американськими партнерами. Фото: пресслужба Міноборони
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна та США посилюють свою співпрацю щодо сфери контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умєров сьогодні, 31 січня, зустрівся з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, аби обговорити це питання. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Деталі зустрічі

Зазначається, що під час зустрічі Умєров розповів про інституційні трасформації, які проводяться в міністерстві. А саме про:

  • запровадження дієвої системи нагляду,
  • менеджмент ризиків,
  • відповідность,
  • запобігання корупції у сфері закупівель,
  • запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.
посилення контролю фінансової допомоги від США
Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі. Фото: пресслужба Міноборони

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", — запевнив міністр.

Підписання меморандуму

Також під час зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс Генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Метою документу є посилення співпраці щодо сфери контролю щодо використання міжнародної допомоги. 

посилення контролю фінансової допомоги від США
Підписання меморандуму. Фото: пресслужба Міноборони

Цей меморандум передбачає:

  • обмін актуальними даними для того, аби виявляти, підтверджувати та запобігати шахрайству чи корупції, яка впливає або стосується безпекової допомоги від США; 
  • проведення заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
  • створення механізму взаємної передачі запитів щодо розслідувань та заходів у межах повноважень та юрисдикції обох сторін;
  • організацію зустрічей для того, аби визначати пріоритетні напрямки співпраці для досягнення цілей.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.

США
Київ
фінансова допомога
війна в Україні
контроль
Умєров

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