Україна та США посилюють контроль над використанням міжнародної допомоги

Міністр оборони Рустем Умєров разом з американськими партнерами. Фото: пресслужба Міноборони

Україна та США посилюють свою співпрацю щодо сфери контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умєров сьогодні, 31 січня, зустрівся з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, аби обговорити це питання.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Деталі зустрічі

Зазначається, що під час зустрічі Умєров розповів про інституційні трасформації, які проводяться в міністерстві. А саме про:

запровадження дієвої системи нагляду,

менеджмент ризиків,

відповідность,

запобігання корупції у сфері закупівель,

запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі. Фото: пресслужба Міноборони

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", — запевнив міністр.

Підписання меморандуму

Також під час зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс Генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Метою документу є посилення співпраці щодо сфери контролю щодо використання міжнародної допомоги.

Підписання меморандуму. Фото: пресслужба Міноборони

Цей меморандум передбачає:

обмін актуальними даними для того, аби виявляти, підтверджувати та запобігати шахрайству чи корупції, яка впливає або стосується безпекової допомоги від США;

проведення заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів щодо розслідувань та заходів у межах повноважень та юрисдикції обох сторін;

організацію зустрічей для того, аби визначати пріоритетні напрямки співпраці для досягнення цілей.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.