Шмигаль розповів, як проводиться моніторинг фінансової допомоги від США для України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Моніторинг витраченої фінансової допомоги від США
"Ми високо цінуємо цю допомогу, а тому з відповідальністю ставимося до кожного витраченого долара. Наголосив на цьому під час зустрічі з делегацією Генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку", — наголосив Шмигаль.
Також Міністерство фінансів України співпрацює з міжнародними аудиторськими компаніями. Вони здійснюють моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США.
"Зосередили увагу на питанні реалізації реформ в нашій державі. Створена й успішно працює антикорупційна інфраструктура. Впроваджуємо цифровізацію. Повернули електронне декларування, подали у Парламент законопроєкт про лобізм. Запровадили грейдову систему оплати праці держслужбовців та скоротили майже 20 тис вакансій у державній службі", — зазначив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, раніше ми писали, що США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярда доларів.
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