Шмигаль розповів, як проводиться моніторинг фінансової допомоги від США для України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Моніторинг витраченої фінансової допомоги від США

"Ми високо цінуємо цю допомогу, а тому з відповідальністю ставимося до кожного витраченого долара. Наголосив на цьому під час зустрічі з делегацією Генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку", — наголосив Шмигаль.

Зустріч Дениса Шмигаля з американськими партнерами. Фото: Telegram прем'єр-міністра

Також Міністерство фінансів України співпрацює з міжнародними аудиторськими компаніями. Вони здійснюють моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США.

"Зосередили увагу на питанні реалізації реформ в нашій державі. Створена й успішно працює антикорупційна інфраструктура. Впроваджуємо цифровізацію. Повернули електронне декларування, подали у Парламент законопроєкт про лобізм. Запровадили грейдову систему оплати праці держслужбовців та скоротили майже 20 тис вакансій у державній службі", — зазначив прем'єр-міністр.

Скриншот допису з Telegram Дениса Шмигаля

Нагадаємо, раніше ми писали, що США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярда доларів.