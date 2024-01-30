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Шмигаль розповів, як проводиться моніторинг фінансової допомоги від США для України

30 січня 2024 20:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шмигаль розповів, як проводиться моніторинг фінансової допомоги від США для України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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"Ми високо цінуємо цю допомогу, а тому з відповідальністю ставимося до кожного витраченого долара. Наголосив на цьому під час зустрічі з делегацією Генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку", — наголосив Шмигаль.

фінансова допомога від США
Зустріч Дениса Шмигаля з американськими партнерами. Фото: Telegram прем'єр-міністра

Також Міністерство фінансів України співпрацює з міжнародними аудиторськими компаніями. Вони здійснюють моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США.

"Зосередили увагу на питанні реалізації реформ в нашій державі. Створена й успішно працює антикорупційна інфраструктура. Впроваджуємо цифровізацію. Повернули електронне декларування, подали у Парламент законопроєкт про лобізм. Запровадили грейдову систему оплати праці держслужбовців та скоротили майже 20 тис вакансій у державній службі", — зазначив прем'єр-міністр.

шмигаль про допомогу від США
Скриншот допису з Telegram Дениса Шмигаля

Нагадаємо, раніше ми писали, що США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярда доларів. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
США
фінансова допомога
гроші

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