Шмыгаль рассказал, как проводится мониторинг финансовой помощи США для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Мониторинг потраченной финансовой помощи от США

"Мы высоко ценим эту помощь, а потому с ответственностью относимся к каждому потраченному доллару. Об этом заявил во время встречи с делегацией Генеральных инспекторов Государственного департамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию", — подчеркнул Шмыгаль.

Встреча Дениса Шмыгаля с американскими партнерами. Фото: Telegram премьер-министра

Также Министерство финансов сотрудничает с международными аудиторскими компаниями. Они осуществляют мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США.

"Сосредоточили внимание на вопросе реализации реформ в нашем государстве. Создана и успешно работает антикоррупционная инфраструктура. Внедряем цифровизацию. Вернули электронное декларирование, подали в Парламент законопроект о лоббизме. Ввели грейдовую систему оплаты труда госслужащих и сократили почти 20 тысяч вакансий в государственной службе", — отметил премьер-министр.

Скриншот сообщения из Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним, ранее мы писали, что США планируют предоставить финансовую помощь для Украины, чтобы поддержать ее экономику во время войны. Для этого из бюджета намерены выделить 11,8 млрд долларов.