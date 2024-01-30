Шмыгаль рассказал, как проводится мониторинг финансовой помощи США для Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
Мониторинг потраченной финансовой помощи от США
"Мы высоко ценим эту помощь, а потому с ответственностью относимся к каждому потраченному доллару. Об этом заявил во время встречи с делегацией Генеральных инспекторов Государственного департамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию", — подчеркнул Шмыгаль.
Также Министерство финансов сотрудничает с международными аудиторскими компаниями. Они осуществляют мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США.
"Сосредоточили внимание на вопросе реализации реформ в нашем государстве. Создана и успешно работает антикоррупционная инфраструктура. Внедряем цифровизацию. Вернули электронное декларирование, подали в Парламент законопроект о лоббизме. Ввели грейдовую систему оплаты труда госслужащих и сократили почти 20 тысяч вакансий в государственной службе", — отметил премьер-министр.
Напомним, ранее мы писали, что США планируют предоставить финансовую помощь для Украины, чтобы поддержать ее экономику во время войны. Для этого из бюджета намерены выделить 11,8 млрд долларов.
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