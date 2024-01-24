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США планують виділити Україні майже 12 млрд доларів — на що підуть кошти

24 січня 2024 15:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
США планують виділити Україні майже 12 млрд доларів — на що підуть кошти
Міністр фінансів США Джанет Єллен. Фото: REUTERS/Daniel Becerril
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярдів доларів. 

Про це пише Reuters.

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Що відомо про допомогу США для України

Під час онлайн-зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем міністр фінансів США Джанет Єллен наголосила, що адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Києву фінансову підтримку розміром 11,8 млрд доларів.

Ці гроші буде спрямована на те, аби покрити видатки уряду України та підтримати її економіку. 

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства фінансів США заявили, що Єллен "наголосила на важливості вживання Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якнайшвидше".

У Сполучених Штатах Америки висловили сподівання, що інші країни теж нададуть Україні таку підтримку. 

На що підуть кошти

Зазначається, що "країни-донори" зможуть забезпечити близько три чверті потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні цього року, що є підтримкою для життєво-важливих урядових об'єктів, зокрема лікарні, школи та служби екстреного реагування. 

"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Це також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн", — додали у Міністерстві фінансів США.

Також у заяві йшлося про те, що завдяки фінансовій підтримці Україна зможе виграти війну та будуть поширені інтереси нацбезпеки США у всьому світі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент США може легально конфіскувати заморожені російські кошти і передати їх на потреби Україні. Це рішення не юридичне чи судове, а політичне.

Джо Байден
США
фінансова допомога
гроші
Білий дім
люди
війна в Україні

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