США планируют выделить Украине почти 12 млрд долларов — на что пойдут средства

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

США планируют предоставить финансовую помощь для Украины, чтобы поддержать ее экономику во время войны. Для этого из бюджета намерены выделить 11,8 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

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В ходе онлайн-встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Киеву финансовую поддержку в размере 11,8 млрд долларов.

Эти деньги будут направлены на то, чтобы покрыть расходы правительства Украины и поддержать ее экономику.

В свою очередь в пресс-службе Министерства финансов США заявили, что Еллен "подчеркнула важность принятия Конгрессом мер по финансовой поддержке Украины как можно быстрее".

В Соединенных Штатах Америки выразили надежду, что другие страны тоже окажут Украине такую поддержку.

На что пойдут деньги

Отмечается, что "страны-доноры" смогут обеспечить около трех четвертей потребностей нашего государства во внешнем финансировании этого года, что является поддержкой для жизненно важных правительственных объектов, в частности, больницы, школы и службы экстренного реагирования.

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя. Это также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран", — добавили в Министерстве финансов США.

Также в заявлении говорилось, что благодаря финансовой поддержке Украина сможет выиграть войну и будут распространены интересы нацбезопасности США по всему миру.

Напомним, ранее мы писали, что президент США может легально конфисковать замороженные российские средства и передать их на потребности Украине. Это решение не юридическое или судебное, а политическое.